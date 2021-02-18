Australian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев сыграет с Джоковичем

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия)

Женщины

Наоми Осака (Япония) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:4

Японка Наоми Осака стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/2 финала Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс — 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Наоми за это время успела выполнил шесть подач навылет, совершить восемь двойных ошибок и реализовать четыре брейк-пойнта из четырех.

39-летняя Серена выиграла два гейма на приеме, сделала три эйса и допустила одну двойную ошибку.

В финале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Осака выиграла 20-й матч подряд и вышла в четвертый финал «Большого шлема».

Каролина Мухова (Чехия) — Дженнифер Брэди (США) — 4:6, 6:3, 4:6

Американка Дженнифер Брэди стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале 22-я ракетка турнира одержала победу над Каролиной Муховой из Чехии — 6:4, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 55 минут.

Брэди выполнила 8 подач навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 3.

В финале Брэди встретится с японкой Наоми Осакой, которая ранее выиграла у американки Серены Уильямс.

Брэди впервые сыграет в финале на турнире «Большого шлема».