Australian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев сыграет с Джоковичем

Наоми Осака (Япония) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:4

Японка Наоми Осака стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/2 финала Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс — 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Наоми за это время успела выполнил шесть подач навылет, совершить восемь двойных ошибок и реализовать четыре брейк-пойнта из четырех.

39-летняя Серена выиграла два гейма на приеме, сделала три эйса и допустила одну двойную ошибку.

В финале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Осака выиграла 20-й матч подряд и вышла в четвертый финал «Большого шлема».

