ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев сыграет с Джоковичем

    17 февраля в Мельбурне пройдет 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису

    Теннис Australian Open Новак Джокович  ATP Серена Уильямс Наоми Осака WTA Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Аслан КарацевAustralian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев сыграет с Джоковичем Коннор МакдэвидНХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид повторил рекорд Кросби, «Каролина» уступила «Флориде» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ювентус» проиграл «Порту»
  • 09:54
    • Брэди вышла в финал Australian Open
  • 08:04
    • Осака выиграла у Серены Уильямс и стала первой финалисткой Australian Open
  • 09:02
    • Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне
  • 00:54
    • Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Севилью» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Ювентус» на выезде уступил «Порту» в Лиге чемпионов
  • 01:12
    • «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в Ливерпуле
  • 22:55
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте»
    Все новости спорта
    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия)

    Женщины

    Наоми Осака (Япония) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:4

    Японка Наоми Осака стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

    В матче 1/2 финала Осака одержала победу над американкой Сереной Уильямс — 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

    Наоми за это время успела выполнил шесть подач навылет, совершить восемь двойных ошибок и реализовать четыре брейк-пойнта из четырех.

    39-летняя Серена выиграла два гейма на приеме, сделала три эйса и допустила одну двойную ошибку.

    В финале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

    Осака выиграла 20-й матч подряд и вышла в четвертый финал «Большого шлема».

    Каролина Мухова (Чехия) — Дженнифер Брэди (США) — 4:6, 6:3, 4:6

    Американка Дженнифер Брэди стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

    В полуфинале 22-я ракетка турнира одержала победу над Каролиной Муховой из Чехии — 6:4, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 55 минут.

    Брэди выполнила 8 подач навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 3.

    В финале Брэди встретится с японкой Наоми Осакой, которая ранее выиграла у американки Серены Уильямс.

    Брэди впервые сыграет в финале на турнире «Большого шлема».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • Вчера в 01:57     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия П — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры