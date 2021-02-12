Карацев пробился в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, успешно преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго этапа он обыграл девятую ракетку мира Диего Шварцмана из Аргентины — 6:3, 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Даниил Шаповалов — Феликс Ожье-Алиассим.