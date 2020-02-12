Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Россиянинне сумел пробиться во второй круг турнира ABN Amro World Tennis Tournament в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

Российский теннисист за час и 8 минут потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге — 4:6, 3:6.

В ходе встречи россиянин отметился 7 подачами навылет, допустив при этом 3 двойных ошибки. Поспишил ошибся дважды при 8 эйсах.

Во втором круге соперником канадского теннисиста будет серб Филип Краинович.

Ранее во втором круге турнира поражение потерпел еще один представитель России Карен Хачанов.

Единственным российским теннисистом в сетке остается Андрей Рублев, посеянный под 7-м номером. Ему в матче второго круга будет противостоять Александр Бублик из Казахстана. 0