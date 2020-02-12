ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед Салах и Садио Мане10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас
  • 23:01
    • ПСЖ разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции
  • 21:19
    • Стадион «Динамо» претендует на звание лучшего в 2019 году
  • 21:05
    • «Монако» выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ
  • 20:02
    • FARE назвала шутку Тарасова о коронавирусе расистской
  • 19:50
    • ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ
    Все новости спорта

    Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

    Теннис ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй круг турнира ABN Amro World Tennis Tournament в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Российский теннисист за час и 8 минут потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге — 4:6, 3:6.

    В ходе встречи россиянин отметился 7 подачами навылет, допустив при этом 3 двойных ошибки. Поспишил ошибся дважды при 8 эйсах.

    Во втором круге соперником канадского теннисиста будет серб Филип Краинович.

    Ранее во втором круге турнира поражение потерпел еще один представитель России Карен Хачанов.

    Единственным российским теннисистом в сетке остается Андрей Рублев, посеянный под 7-м номером. Ему в матче второго круга будет противостоять Александр Бублик из Казахстана. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • 22/01/2020 в 12:51
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Наполи»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удачно ли сыграет «Наполи» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Кто сделает первый шаг к финалу Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли «Марсель» продлить серию без поражений?
  • «Лион» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. 42 сэйва Шестеркина, шайбы Малкина, Сергачева, Гурьянова и НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 08:570
  • 17:38
    • Бруну Фернандеш — игрок января в Португалии
  • 17:26
    • Кулибали пропустит первый полуфинальный матч Кубка Италии
  • 16:17
    • «Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша
    Жозе Моуринью Футбол Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?Ответ на этот вопрос должен дать «Тоттенхэм» Вчера в 13:230
  • Экспресс дня

  • «Милан» прервет серию поражений в играх с «Юве»?
  • 3.32
    •
  • 23:16
    • Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме
  • 22:49
    • Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира в Роттердаме
  • 22:33
    • Тренер сборной Египта планирует вызвать Салаха на Олимпиаду
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения Футбол Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан» Вчера в 00:520
  • 15:10
    • «Ливерпуль» намерен купить Тимо Вернера
  • 11:32
    • Чалов летом может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • Орлов: Кокорин ожидает от «Зенита» длительного контракта
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуол — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рединг — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.59
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие