Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Даниил Медведев
globallookpress.com
Российский теннисист за час и 8 минут потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге — 4:6, 3:6.
В ходе встречи россиянин отметился 7 подачами навылет, допустив при этом 3 двойных ошибки. Поспишил ошибся дважды при 8 эйсах.
Во втором круге соперником канадского теннисиста будет серб Филип Краинович.
Ранее во втором круге турнира поражение потерпел еще один представитель России Карен Хачанов.
Единственным российским теннисистом в сетке остается Андрей Рублев, посеянный под 7-м номером. Ему в матче второго круга будет противостоять Александр Бублик из Казахстана. 0