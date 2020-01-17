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    Рублев одолел Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Аделаиде

    Теннис ATP Андрей Рублёв Феликс Оже-Альяссим Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч долларов.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В полуфинальном поединке 18-й номер рейтинга ATP одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4.

    Теннисисты провели на корте около трех часов. Рублев 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 10 брейк-поинтов. На счету его соперника 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    Во втором сете россиянин не сумел реализовать два матчбола, а в третьей партии отыгрался со счета 0:3.

    За титул Рублев поспорит с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом. 0

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