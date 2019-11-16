Медведев: Опыт стал ключевым фактором в Лондоне

Россиянинпрокомментировал выступление на

Даниил играл в группе Андре Агасси и потерпел поражения во всех трех матчах.

«Всегда говорил, что опыт является ключевым фактором в теннисе. Так случилось и со мной в Лондоне — на Итоговом турнире у меня его не было. Не могу вспомнить, чтобы у меня что-то получалось на корте с первого раза.

Я такой человек, что должен изучить все аспекты, а уже потом у меня начнет что-то получаться. Надеюсь, что этот горький опыт поможет мне в следующий раз, если я вновь попаду на Итоговый турнир», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Даниил уступил Стефаносу Циципасу, Рафе Надалю и Александру Звереву. 0