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    Андрееску вышла в полуфинал US Open

    US Open WTA
    Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в полуфинал US Open-2019.

    Бьянка Андрееску
    Бьянка Андрееску

    В четвертьфинальном поединке она обыграла Элисе Мертенс из Бельгии — 3:6, 6:2, 6:3.

    Теннисистки провели на корте чуть более 2 часов. На счету Андрееску 2 эйса, 40 виннеров, 3 двойные и 33 невынужденные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. Мертенс подала навылет 3 раза, заработала 22 виннера, допустила 3 двойные и 27 невынужденных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

    Отметим, что 19-летняя Андрееску впервые в карьере выступает на US Open. В целом на турнирах «Большого шлема» Бьянка ранее не проходила дальше второго круга.

    В полуфинале Андрееску сыграет против швейцарки Белинды Бенчич. 0

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