Медведев: На счете 5:3 тело почувствовало, что это конец турнира

Российский теннисистпрокомментировал свою победу в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В решающем матче россиянин нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

«Бесился после того, как упустил преимущество в первом сете при счете 4:1. Было разочарование. С Давидом вообще тяжело бороться, он играет волнами — 3-4 гейма хорошо проводит, а потом может отдать. Потом включает какую-то пятую передачу и резко добавляет. Важно пережидать эти вспышки и ловить его.

На счете 5:3 тело почувствовало, что это конец турнира. Начало сводить все тело впервые за эти три недели. Хорошо, что сумел дожать Гоффена при счете 5:4 и 15:40», — сказал Медведев в эфире телеканала «Евроспорт».

Медведев завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати. 0