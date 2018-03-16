Миленина завоевала золото Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км

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Россиянказавоевала золото Паралимпиады-2018 в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок.

Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Екатерина Румянцева, трехкратная чемпионка Пхенчхана, стала второй (39.00,6; 2 промаха). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; без промахов).

В гонке на 12,5 км среди сидячих спортсменов победу одержала немка Андреа Эскау (49.41,2), серебро у американки Оксаны Мастерс (50.00,0), бронза у белоруски Лидии Графеевой (50.57,0; 1 промах).

Россиянка Наталья Кочерова заняла четвертое место с результатом 51 минута 53,1 секунды (1 промах). Ирина Гуляева с тремя промахами заняла пятое место (52.15,5), Марта Зайнуллина – шестая (55.39,6; 6 промахов), Мария Иовлева — седьмая (57.12,2; 5 промахов), Акжана Абдикаримова — 10-я (1:00.33,8; 4 промаха).