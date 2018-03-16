ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Миленина завоевала золото Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км

    Сборная России Медали России Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады-2018 в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок.

    Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Екатерина Румянцева, трехкратная чемпионка Пхенчхана, стала второй (39.00,6; 2 промаха). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; без промахов).

    В гонке на 12,5 км среди сидячих спортсменов победу одержала немка Андреа Эскау (49.41,2), серебро у американки Оксаны Мастерс (50.00,0), бронза у белоруски Лидии Графеевой (50.57,0; 1 промах).

    Россиянка Наталья Кочерова заняла четвертое место с результатом 51 минута 53,1 секунды (1 промах). Ирина Гуляева с тремя промахами заняла пятое место (52.15,5), Марта Зайнуллина – шестая (55.39,6; 6 промахов), Мария Иовлева — седьмая (57.12,2; 5 промахов), Акжана Абдикаримова — 10-я (1:00.33,8; 4 промаха).

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 14/03
    • Лысова выиграла серебро Паралимпиады в лыжном спринте среди слабовидящих
  • 13/03
    • Бугаев выиграл золото в суперкомбинации на Паралимпиаде-2018
  • 13/03
    • Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады
  • 13/03
    • Редкозубов завоевал бронзу Паралимпиады в суперкомбинации
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Историческая победа России, феноменальная Германия и провал фаворитов
  • Итоги хоккейного турнира Олимпийских игр
    •
  • Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!
  • Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Победит ли «Спартак» без Промеса?
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • 1,56
    •
  • Шалимов вновь станет вторым
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • 1,60
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 09:28
    • 42 допинг-пробы российских спортсменов на Паралимпиаде — «чистые»
  • 14/03
    • Керлингисты сборной России проиграли канадцам на Паралимпиаде
  • 14/03
    • Россиянин Редкозубов стал 6-м в гигантском слаломе на Паралимпиаде
  • 14/03
    • Горнолыжник Бугаев завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2018
  • 14/03
    • Лысова выиграла серебро Паралимпиады в лыжном спринте среди слабовидящих
  • 14/03
    • Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018 в лыжном спринте
  • 14/03
    • Лыжница Зайнуллина выиграла бронзу в спринте на Паралимпиаде
  • 13/03
    • Лысова завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км на Паралимпиаде
  • 10/03
    • 22 российских спортсмена из 30 прошли проверку на допинг на Паралимпиаде
  • 09/03
    • В Пхенчхане состоялась церемония открытия Паралимпиады-2018
  • 08/03
    • Все российские паралимпийцы прибыли в Пхенчхан
  • 08/03
    • Паралимпиада-2018 станет рекордной по количеству участников
  • 06/03
    • Антипин: Не жалею, что променял Олимпиаду на «Баффало»
  • 03/03
    • Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу
  • 03/03
    • СМИ: Бобслеистка из Ямайки подозревается в применении допинга
  • 02/03
    • Знаменосцем российских паралимпийцев на Играх-2018 будет волонтер
  • 02/03
    • Белов: Хочу, чтобы МОК объяснил, почему меня не пустили на Олимпиаду
  • 01/03
    • В состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 вошли 72 человека
  • 01/03
    • Риди: Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше
  • 01/03
    • Зубков: Тренер латвийских скелетонистов до сих пор не извинился перед нашими спортсменами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •