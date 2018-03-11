Бугаев и Папулова — пятые в супергиганте на Паралимпиаде

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Российский горнолыжникстал пятым в супергиганте в соревнованиях стоячих спортсменов на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Бугаев показал результат 1 минута 28,47 секунды. Золото завоевал швейцарец Тео Гмур (1.24,83), вторым стал француз Артур Боше (1.26,64), третьим — австриец Маркус Салхер (1.27,89).

Днем ранее эта же тройка горнолыжников выиграла медали в скоростном спуске, а двукратный победитель Игр-2014 в Сочи Бугаев был седьмым.

Россияне Александр Алябьев (1.31,83) и Алексей Микушин (1.34,76) заняли 19-е и 26-е места соответственно.

У женщин чемпионкой Игр в супергиганте стала француженка Мари Боше (1.32,83), для которой это золото стало вторым на Играх-2018 и шестым в карьере. Серебро завоевала немка Андреа Ротфусс (1.33,10), бронза у канадки Аланы Рамзи (1.35,20).

Российская горнолыжница Мария Папулова заняла пятое, показав результат 1 минута 37,11 секунды. Днем ранее Папулова заняла пятое место в скоростном спуске.

В супергиганте в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения россияне Иван Францев и Валерий Редкозубов стали пятым и шестым соответственно. Францев показал результат 1 минута 29,30 секунды, Редкозубов — 1 минута 31,26 секунды.

Чемпионом Игр стал словак Якуб Крако (1.26,11), днем ранее ставший вторым в скоростном спуске. Серебро завоевал итальянец Джиакомо Бертаньолли (1.26,29), бронза у словака Мирослава Харауса (1.26,66).