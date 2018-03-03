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    Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу

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    Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу
    На фото:Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу
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    Российский призер Олимпийских игр в Пхенчхане выставил на продажу автомобиль BMW X4 xDrive30d, который был подарен за призовое место на соревнованиях, сообщает «Р-Спорт».

    Объявление о продаже размещено на сайте Auto.ru, стоимость машины спортсмен оценил в 4 млн рублей.

    «Призовой автомобиль получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России — 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — написано в комментарии продавца на сайте auto.ru.

    В комментарии также отмечается, что номера на данный автомобиль не получались, а само транспортное средство находится на закрытой парковке. В качестве места осмотра указана станция метро «Савёловская».

    Вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпиады в Пхенчхане состоялось в среду. Согласно данным пресс-службы компании «BMW Group Россия», автомобилями этой модели награждались спортсмены, завоевавшие на Играх серебро.

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