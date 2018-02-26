CAS опубликовал новые данные по допинговому делу Крушельницкого

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Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте представил подробности допингового дела российского керлингиста, который был уличён в применении мельдония на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако затем допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. При этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества.

Согласно мотивировочной части CAS, в первой пробе Крушельницкого, сданной 12 февраля, было обнаружено присутствие мельдония в предполагаемой концентрации 8069 нанограмм на миллилитр. Во второй пробе спортсмена, взятой днем позже, концентрация запрещенного вещества составила 5721 нг/мл.

«Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип "отсутствия вины самого спортсмена или халатности". Это является правом спортсмена», — отмечается в сообщении на сайте суда.