Рекорд Бьорген, хоккейное золото и церемония закрытия

Героиня дня

Главной героиней последнего дня Олимпиды стала норвежка Марит Бьорген, которая выиграла последний вид программы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане – женскую гонку на 30 км классическим стилем, опередив ближайшую преследовательницу почти на две минуты.

Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских зимних игр. В Пхенчхане она завоевала два золота (эстафета и 30-километровый масс-старт), серебро (скиатлон) и две бронзы (10 км и командный спринт).

Победа Марит Бьорген в лыжном марафоне Всего на счету 37-летней Бьорген 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. Восемь золотых и четыре серебряных медали есть еще у двух норвежцев — лыжника Бьорна Дэли и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Однако Бьорген обходит их по бронзам (0 у Дэли, 1 у Бьорндалена).

Долгожданное золото в хоккее

Мужская сборная России по хоккею завоевала первое с 1992 года золото Олимпийских игр, в финале обыграв в овертайме Германию со счетом 4:3.

Золото сборной России в хоккее Вопреки ожиданиями некоторых, матч звезд КХЛ с командой, составленной из игроков среднего европейского чемпионата не получился игрой «в одни ворота».

Немцы дважды отыгрывались, а за минуту до финальной сирены вели со счетом 3:2, но шайба Никиты Гусева перевела игру в овертайм, где Кирилл Капризов принес победу команде Олега Знарка.

Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана! Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии Самым ценным игроком Олимпийского турнира-2018 был признан Илья Ковальчук. В шести матчах на турнире форвард набрал семь (5+2) очков.

Подсчет медалей

Российские спортсмены завоевали 17 наград на Олимпиаде в Пхёнчхане: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. По общему количеству медалей сборная России разделили шестое место с хозяевами Игр.

По количеству золотых медалей (как считают в России и в МОК) мы лишь на 13-й строчке, и это немудрено.

Женский кёрлинг. Финал. Швеция — Южная Корея 8:3 Первую строчку и того, и другого рейтинга заняли норвежцы с 39 медалями в активе — 14 золотыми, 14 серебряными и 11 бронзовыми.

14 золотых медалей и у Германии, которая отстала по части серебра и бронзы — всего лишь 10 и 7 соответственно.

Без флага, но гимн спели

Утром в воскресенье прошла сессия Международного олимпийского комитета, где решали, разрешать россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады или нет.

На заседании присутствовали 52 члена МОК из 97. Для принятия решения по России необходимо было 49. Решение приняли отрицательное.

Золото немецких бобслеистов в четверках Причина проста — два случая положительных допинг-проб в команде атлетов из России за время Олимпиады.

На церемонии награждении хоккеисты должны были получать награды под олимпийский гимн, но вместе с болельщиками наперекор музыке спели российский гимн, формально нарушив постановление МОК.

В правилах поведения для спортсменов и представителей делегации из России на Играх-2018 есть два пункта, по которым МОК может предъявить претензии:

3. Олимпийские атлеты из России будут соревноваться под олимпийским флагом, а во время церемоний награждения будет звучать олимпийский гимн;

Церемония закрытия Олимпиады в Пхенчхане 5. Атлеты и члены делегации должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами на всей территории олимпийских объектов, а также в медиа (включая социальные сети, ретвиты и репосты в них).

Реакция МОК неизвестна, но вряд ли она будет положительной.

Игры закрыты

Президент МОК Томас Бах объявил зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане закрытой. Следующая пройдет через четыре года в Пекине.

Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В Пекине прошла летняя Олимпиада 2008 года.

На церемонии открытия сборная России вновь прошла под флагом МОК, знаменосцем вновь был волонтер.

Волонтёры несли также флаги Ливана, Лихтенштейна, Кении, Азербайджана, Сингапура, Узбекистана, Ирана, Индии, Македонии, Венгрии и Гонконга. Это обусловлено тем, что все спортсмены и члены делегаций этих стран уже покинули Игры.

Не обошлось и без курьезов — издание The Washington Post со ссылкой на спецслужбы США сообщило, что российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады-2018.

По данным США, хакеры из Государственного разведывательного управления России (ГРУ) взломали около 300 компьютеров, относящихся к Пхенчхану-2018. Российские хакеры якобы прятались за севернокорейскими IP-адресами.