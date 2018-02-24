Михайлов: На бумаге Россия сильнее Германии, но кроме бумаги есть игра

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Двукратный олимпийский чемпионвысказал мнение о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира между сборной России и Германии.

«Надо играть в свой хоккей в финале, навязать противнику свою игру. Сыграть так же, как наша команда провела последние игры с чехами, норвежцами и американцами.

Надо выходить и играть, каждый должен помнить, что отвечает за результат команды в финале. Ради победы надо навязать свою игру, хорошо кататься, бороться. Немцы заставят нас кататься.

По составу наша команда на бумаге сильнее, но кроме бумаги есть игра. В предстоящем финале надо на льду доказать, что по мастерству наша команда выше, чем сборная Германии», — цитируют Михайлова РИА Новости.

Добавим, что финальный матч между сборными России и Германии состоится в воскресенье в 7:10 по московскому времени.