Коляда пообещал перевернуть страницу и двигаться дальше

Российский фигуристпрокомментировал итоги своего выступления на Олимпийских играх. Он занял восьмое место по сумме короткой и произвольной программ.

«В короткой программе командных соревнований сказалось психологическое состояние — именно оно и сыграло злую шутку. Я планировал, что с двумя четверными проеду и в произвольной, но, поскольку первый тулуп был не очень, вообще не понял, что это было в итоге — тройной или четверной.

Потом распечатку посмотрел, поставили четверной. Принял решение делать во второй части четверной. Пошел на повтор, и, естественно, поставили ниже баллы.

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Пока не знаю, с какими чувствами уезжаю с Олимпиады. Как буду относиться к критике после возвращения домой? Ничего читать не буду, просто переверну страницу и буду двигаться дальше», — приводит слова Коляды «Чемпионат».