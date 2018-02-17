Ханю завоевал золото ОИ в мужском одиночном катании

По итогам короткой и произвольной программ она набрал 317,85 балла.
Второе место занял его соотечественник Сома Уно с результатом 306,90 балла. Бронзу завоевал Хавьер Фернандес из Испании — 305,24 балла.
Сильнейшим из россиян оказался Дмитрий Алиев, занявший седьмое место. Михаил Коляда расположился на восьмой строчке.
Отметим, что Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом. Он пропустил часть сезона из-за серьезной травмы, но успел восстановиться к Олимпиаде.
Фигурное катание. Мужчины. После произвольной программы
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 317,85
2. Сома Уно (Япония) — 306,90
3. Хавьер Фернандес (Испания) — 305,24
4. Цзинь Боян (Китай) — 297,77
5. Нэйтан Чен (США) — 297,35
6. Винсент Чжоу (США) — 276,69
7. Дмитрий Алиев (Россия) — 267,51
8. Михаил Коляда (Россия) — 264,25