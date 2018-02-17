Ханю завоевал золото ОИ в мужском одиночном катании

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Японский фигуристодержал победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По итогам короткой и произвольной программ она набрал 317,85 балла.

Второе место занял его соотечественник Сома Уно с результатом 306,90 балла. Бронзу завоевал Хавьер Фернандес из Испании — 305,24 балла.

Сильнейшим из россиян оказался Дмитрий Алиев, занявший седьмое место. Михаил Коляда расположился на восьмой строчке.

Отметим, что Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом. Он пропустил часть сезона из-за серьезной травмы, но успел восстановиться к Олимпиаде.

Фигурное катание. Мужчины. После произвольной программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 317,85

2. Сома Уно (Япония) — 306,90

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 305,24

4. Цзинь Боян (Китай) — 297,77

5. Нэйтан Чен (США) — 297,35

6. Винсент Чжоу (США) — 276,69

7. Дмитрий Алиев (Россия) — 267,51

8. Михаил Коляда (Россия) — 264,25