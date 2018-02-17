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    Бородавко: Выступление на «Тур де Ски» вселило в Спицова уверенность

    Лыжные гонки Сборная России
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    Денис Спицов
    На фото:Денис Спицов
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    Главный тренер молодежной сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление российского лыжника Дениса Спицова на Олимпиаде в Пхенчхане, где он стал бронзовым призером в коньковой «разделке» на 15 км.

    «Никаких медальных задач перед ним никто не ставил. Но я ему всегда говорил, что ты можешь добиваться результата. Надо просто сделать то, что умеешь – в этих словах и надежда, и ожидание, и вера. Он сделал!

    Он просто сильный лыжник. Физически сильный, функционально готовый, психологически устойчивый, техничный. Все в комплексе. Но Денис еще очень молод, я уверен в том, что его главные победы впереди.

    Чтобы провести гонку именно в таком ключе, нужна не просто выносливость и "физуха", но холодный рассудок, прежде всего.

    Нужно все точно рассчитать. Когда ты с самого начала идешь медленнее, очень сложно себя сдерживать и не пойти ва-банк.

    Денис сделал грамотно. Он очень сильно добавил в этом году и функционально, и физически. Он вырос в спортсмена высочайшего уровня.

    Таких спортсменов называют "клещ". Если почувствовал, что может чего-то добиться, вцепится. Он умеет "натягивать", держать, вырывать преимущество в локальном контакте. Он очень цепкий и может бежать, как лошадь – пока не упадет, отдав все силы.

    Безусловно, его участие в "Тур де Ски" было только на пользу. Для него это было прекрасной соревновательной практикой. А на подъеме в гору он показал третье чистое время.

    Это вселило в него большую уверенность. Было видно, что он рос с каждой гонкой, как спортсмен», – сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».

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