Бородавко: Выступление на «Тур де Ски» вселило в Спицова уверенность

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал выступление российского лыжникана Олимпиаде в Пхенчхане, где он стал бронзовым призером в коньковой «разделке» на 15 км.

«Никаких медальных задач перед ним никто не ставил. Но я ему всегда говорил, что ты можешь добиваться результата. Надо просто сделать то, что умеешь – в этих словах и надежда, и ожидание, и вера. Он сделал!

Он просто сильный лыжник. Физически сильный, функционально готовый, психологически устойчивый, техничный. Все в комплексе. Но Денис еще очень молод, я уверен в том, что его главные победы впереди.

Чтобы провести гонку именно в таком ключе, нужна не просто выносливость и "физуха", но холодный рассудок, прежде всего.

Нужно все точно рассчитать. Когда ты с самого начала идешь медленнее, очень сложно себя сдерживать и не пойти ва-банк.

Денис сделал грамотно. Он очень сильно добавил в этом году и функционально, и физически. Он вырос в спортсмена высочайшего уровня.

Таких спортсменов называют "клещ". Если почувствовал, что может чего-то добиться, вцепится. Он умеет "натягивать", держать, вырывать преимущество в локальном контакте. Он очень цепкий и может бежать, как лошадь – пока не упадет, отдав все силы.

Безусловно, его участие в "Тур де Ски" было только на пользу. Для него это было прекрасной соревновательной практикой. А на подъеме в гору он показал третье чистое время.

Это вселило в него большую уверенность. Было видно, что он рос с каждой гонкой, как спортсмен», – сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».