Алиев назвал большим плюсом выступление на Олимпиаде

Российский фигуристподелился впечатлениями от произвольной программы на Олимпийских играх. Он занял итоговое седьмое место.

«В самом начале проката въехал в борт — я был немного потерян, хотя сначала так не казалось, вроде собрался. Как только поехал программу, потерялся в площадке и немного поплыл. Когда упал, была боль, появились в голове мысли, что с этим делать. Но потом быстро настроил себя на то, чтобы идти и прокатывать программу до конца.

Тут уже ничего не поделать. В принципе, несмотря на то что я чуть не вмазался в борт, хотя, как понял, мне поставили didaction за это, я исполнил первый каскад 4-3 и второй тулуп. Немного потерян был в себе, в атмосфере. Сегодня арена не прижилась так, как было вчера.

Ханю завоевал золото ОИ в мужском одиночном катании

В целом сегодняшний день – это минус, еще проанализирую его. Если говорить глобально, то выступление здесь — это безусловно плюс. Олимпийские игры – огромный опыт для меня, для дальнейших стартов. Думаю, теперь буду понимать, как себя вести, потому что раньше была проблема кататься последним номером. Сейчас же я выступал первым в такой сильнейшей разминке с ребятами, которые давно находятся на мировом уровне.

Я рад, что после короткой программы попал в сильнейшую разминку. Теперь понимаю, что могу проявлять себя на достаточно хорошем уровне, но при условии чистого проката», — цитирует Алиева «Чемпионат»