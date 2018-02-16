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    Российские спортсмены отказываются нести флаг IPC на открытии Паралимпиады-2018

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    Флаг IPC
    На фото:Флаг IPC
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    Российские паралимпийцы не хотят нести флаг Международного паралимпийского комитета (IPC) на церемонии открытия Паралимпиады в Пхенчхане.

    Как сообщил «Р-Спорт» первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, флаг, вероятно, понесет волонтер.

    «Мы начали диалог с IPC по этому вопросу. Наши спортсмены не изъявляют желания, мягко говоря, нести флаг IPC на церемонии открытия. Мы обсуждали возможность, что его понесет волонтер. Пока решения нет, но мы на этом вопросе заострили их внимание», — сказал Рожков.

    Атлеты из России выступят на Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных спортсменов.

    Паралимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 18 марта.

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