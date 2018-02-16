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    Москвин: У наших фигуристов в Пхенчхане явные проблемы с психологией

    Фигурное катание Сборная России
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    Евгения Тарасова и Александр Морозов
    На фото:Евгения Тарасова и Александр Морозов
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    Заслуженный тренер СССР Игорь Москвин оценил выступление российских фигуристов на Олимпиаде в Южной Корее.

    «Да, с психологией у наших фигуристов в Пхенчхане явные проблемы. Иначе бы не было таких провалов, как у одиночника Коляды, у пары Тарасовой-Морозова.

    Надо начинать психологическую работу со спортсменами в этом виде с того момента, как они выходят на уровень мастера спорта, то есть, лет с 13−14. Уже тогда видно, есть у фигуриста потенциал, перспективы или нет.

    Эта работа заключается в поддержке, добром слове: ты можешь, ты сильный, попробуй еще раз. В разговорах о знаменитых чемпионах, как они шли к своим победам, на их примере. На примере своей страны, ее героях.

    Этими "разговорами" занимается тренер в первую очередь. Кто, как не он, знает своих учеников? Сейчас, правда, во всех командах по всем видам есть штатные специалисты.

    Но, мое мнение, это люди не всегда хорошо понимающие тонкости того или иного вида спорта, что может иметь решающее значение в психотренинге.

    И нередко так получается, что им просто не с чем идти к спортсмену, ограничиваются общими словами», — передает слова Москвина «Свободная Пресса».

    Напомним, Евгения Тарасова и Александр Морозов заняли четвертое место в парном катании. Серебряный призер Игр в Пхенчхане Михаил Коляда не избежал падений и с оценкой 86,69 балла после короткой программы занимает восьмое место.

    Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.

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