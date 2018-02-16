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    Граф: Ворониной и Сабликовой помогло то, что они бежали вместе

    Коньки Сборная России
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    Ольга Граф
    На фото:Ольга Граф
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    Двукратный призер Олимпиады в конькобежном спорте Ольга Граф рассказала, что эмоционально болела за Наталью Воронину на Играх в Пхенчхане.

    Воронина завоевала бронзу в забеге на 5000 м.

    «Мы здесь все очень радуемся, я смотрела, кричала, видно было, что Наташа терпит, и поддерживала ее.

    Кричала: делай что хочешь, нам нужна эта медаль! И она справилась, хоть было тяжело, дотерпела, добежала.

    Ей и Мартине Сабликовой помогло то, что они бежали вместе. Она прочувствовала старт с Мартиной на 3 км, да они и раньше вместе стартовали.

    Психологически опять же комфортно — Мартина поддерживала нас в эти сложные времена. Мы все невероятно счастливы этой медали, и эмоции через край», — цитирует «Р-Спорт» Граф.

    Напомним, что Ольга Граф получила допуск к Олимпиаде-2018, но отказалась ехать на Игры.

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