Граф: Ворониной и Сабликовой помогло то, что они бежали вместе

Воронина завоевала бронзу в забеге на 5000 м.
«Мы здесь все очень радуемся, я смотрела, кричала, видно было, что Наташа терпит, и поддерживала ее.
Кричала: делай что хочешь, нам нужна эта медаль! И она справилась, хоть было тяжело, дотерпела, добежала.
Ей и Мартине Сабликовой помогло то, что они бежали вместе. Она прочувствовала старт с Мартиной на 3 км, да они и раньше вместе стартовали.
Психологически опять же комфортно — Мартина поддерживала нас в эти сложные времена. Мы все невероятно счастливы этой медали, и эмоции через край», — цитирует «Р-Спорт» Граф.
Напомним, что Ольга Граф получила допуск к Олимпиаде-2018, но отказалась ехать на Игры.