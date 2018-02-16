Спицов завоевал бронзу ОИ-2018 на дистанции 15 км свободным стилем

Колонья преодолел дистанцию за 33 минуты 43,9 секунды.
Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставание которого составило 18,3 секунды.
Замкнул тройку сильнейших россиянин Денис Спицов. Его отставание от лидера составило 23 секунды.
Андрей Мельниченко стал 14-м, Андрей Ларьков — 20-м, а Алексей Виценко — 48-м.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) — 33.43,9
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +18,3
3. Денис Спицов (Россия) +23,0
14. Андрей Мельниченко (Россия) +1:18,2
20. Андрей Ларьков (Россия) +1:41,2
48. Алексей Виценко (Россия) +3:02,5