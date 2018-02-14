Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

    Сноуборд
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Шон Уайт
    На фото:Шон Уайт
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Американский сноубордист Шон Уайт победил в хаф-пайпе на Олимпиаде в Пхенчхане, став трехкратным олимпийским чемпионом. Он набрал 97,75 очка.

    Второе место занял японец Аюми Хирано (95,25), третье — австралиец Скотти Джеймс (92,00).

    Уайт ранее становился олимпийским чемпионом в хаф-пайте в 2006 и 2010 годах.

    Мужчины. Хафпайп. Финал

    1. Шон Уайт (США) — 97,75
    2. Аюми Хирано (Япония) — 95,25
    3. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,00
    4. Бен Фергюсон (США) — 90,75
    5. Патрик Бургенер (Швейцария) — 89,75
    6. Чейз Джоси (США) — 88,00
    7. Райбу Катаяма (Япония) — 87,00
    8. Джейк Пейтс (США) — 82,25
    9. Ян Шеррер (Швейцария) — 80,50
    10. Кент Каллистер (Австралия) — 62,00
    11. Юто Тоцука (Япония) — 39,25
    12. Пеэту Пийройнен (Финляндия) — 13,50.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Погоня за Канадой. Анонс событий 11 февраля на Олимпиаде-2018
  • Превью главных стартов Олимпиады-2018 11 февраля: расписание, медали, фотогалереи, онлайн
    •
  • Рекорд Медведевой, слезы Лоха и провал Фуркада
  • Итоги второго соревновательного дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане
    •
  • 13/02
    • Автанеев не смог выйти в финал в хаф-пайпе на Олимпиаде
  • 13/02
    • Американка Ким победила в хафпайпе на ОИ-2018
  • 12/02
    • Американка Андерсон завоевала золото ОИ-2018 в слоупстайле, Федорова — восьмая
  • 11/02
    • Американец Джерард завоевал золото ОИ-2018 в слоупстайле
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Подробный разбор
  • Написали историю. Первая медаль России в керлинге
  • Бронзовая победа российских керлингистов — в обзоре СМИ
    •
  • Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера
  • Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Насколько серьезно сыграет Венгер?
  • «Эстерсунд» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
  • 1,89
    •
  • Форсировать команды не будут
  • «Боруссия Д» — «Аталанта». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
  • 2,41
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 09:22
    • Морозов доволен оценками за короткую программу
  • 09:07
    • Хоккеистки сборной Швейцарии обыграли Швецию на ОИ
  • 08:54
    • Женский горнолыжный слалом перенесен на пятницу
  • 08:38
    • МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР
  • 08:17
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде
  • Самые яркие моменты четвертого олимпийского дня
  • Прошедший день был ярок на памятные события. В фотогалерее лучших снимков дня мы охватили большинство из них
    • 01:03
  • Золотой забег шорт-трекистки Фонтаны
  • Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала олимпийской чемпионкой на дистанции 500 метров
    • 00:30
  • Всё только начинается. Анонс олимпийских событий 14 февраля
  • Календарь финалов и анонс событий 14 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее
    • 00:24
  • 00:14
    • Крамер: Первым с успехом лыжников меня поздравил Легков
  • 23:59
    • Бородавко: Олимпийский марафон должен стать гонкой Большунова
  • Разгром российских хоккеисток в матче со сборной США
  • Россиянки получили 5 безответных шайб в свои ворота в матче со сборной США в групповом этапе
    • Вчера в 23:58
  • Золото саночницы Натали Гайзенбергер
  • Немецкие саночницы Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер заняли первую и вторую ступени пьедестала на Олимпиаде в Пхенчхане
    • Вчера в 23:20
  • Триумфальная победа канадских керлингистов в дабл-миксте
  • Канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис разгромно переиграли швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса в финале турнира в дабл-миксте
    • Вчера в 22:54
  • Бронзовый дуплет лыжников, историческая медаль керлингистов и первый допинговый скандал
  • Все, чем запомнился четвертый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 21:41
  • Триумф Нидерландов в коньках на 1500 метров у мужчин
  • Сборная Нидерландов вновь триумфально закончила конькобежный старт Олимпиады-2018
    • Вчера в 19:15
  • 18:54
    • Большунов: Думал не об Олимпиаде, а о том, как вернуться в строй
  • Главный феномен Олимпиады-2018. Российские лыжники феерят в Пхенчхане
  • Реакция прессы на успешное выступление россиян в лыжном спринте
    • Вчера в 18:51
  • Золото Клебо и бронза Большунова в спринте
  • Норвежец Йоханн Клебо выиграл золотую медаль в спринте классикой на Олимпиаде-2018
    • Вчера в 18:42
  • 18:40
    • Белорукова: Я еще с утра знала, что выиграю медаль
  • 18:24
    • Вяльбе: Бронза Белоруковой – большая неожиданность
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •