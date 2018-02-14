Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

Второе место занял японец Аюми Хирано (95,25), третье — австралиец Скотти Джеймс (92,00).
Уайт ранее становился олимпийским чемпионом в хаф-пайте в 2006 и 2010 годах.
Мужчины. Хафпайп. Финал
1. Шон Уайт (США) — 97,75
2. Аюми Хирано (Япония) — 95,25
3. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,00
4. Бен Фергюсон (США) — 90,75
5. Патрик Бургенер (Швейцария) — 89,75
6. Чейз Джоси (США) — 88,00
7. Райбу Катаяма (Япония) — 87,00
8. Джейк Пейтс (США) — 82,25
9. Ян Шеррер (Швейцария) — 80,50
10. Кент Каллистер (Австралия) — 62,00
11. Юто Тоцука (Япония) — 39,25
12. Пеэту Пийройнен (Финляндия) — 13,50.