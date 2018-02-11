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    Васильев: Стрельба Бабикова и Елисеева — это безобразие

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    Антон Бабиков и Матвей Елисеев
    На фото:Антон Бабиков и Матвей Елисеев
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    Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринтерской гонке на Олимпиаде-2018.

    В комментарии «Р-Спорт» Васильев раскритиковал российских спортсменов.

    «В выступлении Бабикова и Елисеева нельзя найти ничего хорошего: безобразная стрельба и невнятная лыжегоночная подготовка. С такими результатами лучше вообще не ездить на Олимпийские игры. Елисеев из десяти патронов попал ровно половину – это безобразие! По-другому не назвать.

    Никаких оправданий быть не может. Если ты чувствуешь, что не готов – зачем едешь на Олимпийские игры? То же самое и Бабиков. Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными», — сказал Васильев.

    Напомним, Бабиков финишировал в спринте 57-м, а Елисеев занял 83-е место. По ходу гонки Бабиков допустил четыре промаха, а Елисеев — пять.

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