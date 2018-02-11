Васильев: Стрельба Бабикова и Елисеева — это безобразие

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССРпрокомментировал выступление российских биатлонистовв спринтерской гонке на Олимпиаде-2018.

В комментарии «Р-Спорт» Васильев раскритиковал российских спортсменов.

«В выступлении Бабикова и Елисеева нельзя найти ничего хорошего: безобразная стрельба и невнятная лыжегоночная подготовка. С такими результатами лучше вообще не ездить на Олимпийские игры. Елисеев из десяти патронов попал ровно половину – это безобразие! По-другому не назвать.

Никаких оправданий быть не может. Если ты чувствуешь, что не готов – зачем едешь на Олимпийские игры? То же самое и Бабиков. Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными», — сказал Васильев.

Напомним, Бабиков финишировал в спринте 57-м, а Елисеев занял 83-е место. По ходу гонки Бабиков допустил четыре промаха, а Елисеев — пять.