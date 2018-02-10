Российские керлингисты победили команду Южной Кореи в дабл-миксте

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

одержали четвертую победу в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане, обыграв командусо счетом 6:5.

Россияне ранее на турнире уступили американцам и обыграли норвежцев, финнов и китайцев. В следующей игре российская пара в субботу встретится с канадцами.

Благодаря победе над Кореей Брызгалова и Крушельницкий гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Даже в случае поражения в двух оставшихся сессиях россияне не опустятся ниже четвертого места, так как будут обходить китайцев и корейцев по результатам личных встреч.

Результаты других матчей:

Китай – США – 6:4

Норвегия – Финляндия – 7:6

Канада – Швейцария – 7:2