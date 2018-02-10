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    Российские керлингисты победили команду Южной Кореи в дабл-миксте

    Сборная России Кёрлинг
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    Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
    На фото:Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали четвертую победу в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане, обыграв команду Южной Кореи со счетом 6:5.

    Россияне ранее на турнире уступили американцам и обыграли норвежцев, финнов и китайцев. В следующей игре российская пара в субботу встретится с канадцами.

    Благодаря победе над Кореей Брызгалова и Крушельницкий гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Даже в случае поражения в двух оставшихся сессиях россияне не опустятся ниже четвертого места, так как будут обходить китайцев и корейцев по результатам личных встреч.

    Результаты других матчей:

    Китай – США – 6:4
    Норвегия – Финляндия – 7:6
    Канада – Швейцария – 7:2

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