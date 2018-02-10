Российские керлингисты победили команду Южной Кореи в дабл-миксте

Россияне ранее на турнире уступили американцам и обыграли норвежцев, финнов и китайцев. В следующей игре российская пара в субботу встретится с канадцами.
Благодаря победе над Кореей Брызгалова и Крушельницкий гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Даже в случае поражения в двух оставшихся сессиях россияне не опустятся ниже четвертого места, так как будут обходить китайцев и корейцев по результатам личных встреч.
Результаты других матчей:
Китай – США – 6:4
Норвегия – Финляндия – 7:6
Канада – Швейцария – 7:2