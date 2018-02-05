Стало известно, сколько россиян примет участие в церемонии открытия ОИ-2018

В церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие 70-75 российских спортсменов.

Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек.

В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в сообщении.

Также известно, что в церемонии открытия не примут участия российские керлингисты, биатлонисты, представители шорт-трека, а также мужской хоккейной сборной.

Российские биатлонисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

Напомним, флаг, под которым на церемонию открытия Игр выйдет сборная России, понесет волонтер.