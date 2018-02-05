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Олимпиада-2018
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    Стало известно, сколько россиян примет участие в церемонии открытия ОИ-2018

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    Олимпиада-2018
    На фото:Олимпиада-2018
    В церемонии открытия Олимпиады-2018 примут участие 70-75 российских спортсменов.

    Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

    «С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек.

    В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в сообщении.

    Также известно, что в церемонии открытия не примут участия российские керлингисты, биатлонисты, представители шорт-трека, а также мужской хоккейной сборной.

    Российские биатлонисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018.

    Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

    Напомним, флаг, под которым на церемонию открытия Игр выйдет сборная России, понесет волонтер.

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