ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS

    Сборная России Скандалы Допинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS
    На фото:Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS
    Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сожалеет в связи с решением МОК в отношении российских спортсменов, оправданных CAS.

    Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

    «Мы искренне сожалеем в связи с этим решением. Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом. Первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе — это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    Мы всё-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчёт спортсменов. Мы убеждены в этом, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — цитирует Пескова «Р-Новости».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом
  • Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян
    •
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    •
  • 05/02
    • МОК отказал 15 россиянам в допуске на Олимпиаду
  • 05/02
    • Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018
  • 05/02
    • CAS тщательно изучит замечания главы МОК
  • 04/02
    • Решение по участию оправданных россиян в ОИ будет принято в ближайшие 2 дня
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромДаниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • В погоне за долгожданным золотом
  • Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане
    •
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
  • 1,93
    •
  • Сколько забьет ПСЖ?
  • «Сошо» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу 6-го февраля
  • 1,75
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 15:06
    • Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018
  • 13:37
    • Российские биатлонисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018
  • 12:18
    • Офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России в Корее
  • 09:26
    • Фаткулина не следила за заявлениями Баха
  • 09:12
    • Демченко уже приготовил документы для продолжения борьбы в суде
  • 09:04
    • CAS тщательно изучит замечания главы МОК
  • 08:06
    • МОК отказал 15 россиянам в допуске на Олимпиаду
  • 19:00
    • Объединенная хоккейная команда Кореи провела первый матч в истории
  • 04/02
    • Флаг российских спортсменов на открытии Олимпиады-2018 понесет волонтер
  • 04/02
    • Решение по участию оправданных россиян в ОИ будет принято в ближайшие 2 дня
  • Олимпийские объекты Пхёнчхана
  • Спортивные сооружения, построенные в корейских городах Каннын, Пхёнчхан и Пукпхён-мён, готовы принять участников зимней Олимпиады-2018
    • Вчера в 06:53
  • 03/02
    • Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018
  • Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом
  • Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян
    • 03/02/2018 в 19:25
  • 03/02
    • СМИ: Решение по шести россиянам будет 5 февраля
  • 03/02
    • Комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 15 спортсменов РФ, оправданных CAS
  • 03/02
    • Швейцарский суд отклонил иски шести россиян на участие в Играх-2018
  • 03/02
    • Ханю может пропустить командный турнир Олимпиады
  • 03/02
    • Исполком МОК обсудил вопросы по допуску россиян на ОИ-2018
  • 02/02
    • Свендсен: МОК должно быть стыдно из-за отстранения России
  • 02/02
    • МОК обсудит решение CAS на исполкоме 3 и 4 февраля
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •