Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS

Пресс-секретарь Президента РФотметил, что Кремль сожалеет в связи с решениемв отношении российских спортсменов, оправданных

Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением. Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом. Первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе — это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Мы всё-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчёт спортсменов. Мы убеждены в этом, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — цитирует Пескова «Р-Новости».