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Олимпиада-2018
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    Колобков: Нельзя исключать провокаций в отношении российских спортсменов на ОИ-2018

    Сборная России Скандалы
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    Павел Колобков
    На фото:Павел Колобков
    Министр спорта РФ Павел Колобков не исключил, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане могут быть провокации в адрес российских спортсменов.

    Слова Колобкова приводит «ТАСС».

    «Иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но, в целом, отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Южной Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник.

    Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхенчхане будет позитивная», — сказал Колобков.

    Ранее стало известно о том, что офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России по хоккею в Корее.

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