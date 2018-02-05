Колобков: Нельзя исключать провокаций в отношении российских спортсменов на ОИ-2018

Министр спорта РФне исключил, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане могут быть провокации в адрес российских спортсменов.

Слова Колобкова приводит «ТАСС».

«Иногда случаются разные вещи со стороны болельщиков, со стороны журналистов и даже их коллег, но, в целом, отношение к нашим атлетам очень хорошее и позитивное. Уверен, что со стороны болельщиков из Южной Кореи будет такое же отношение, потому что для них важно провести праздник.

Конечно, нельзя исключать неких провокационных действий в отношении наших спортсменов, но я уверен, что атмосфера в Пхенчхане будет позитивная», — сказал Колобков.

Ранее стало известно о том, что офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России по хоккею в Корее.