Вице-президент ВАДА: Ситуация с допингом в спорте хаотична

Вице-президент ВАДАотметила, что чистые спортсмены во всем мире не могут чувствовать себя защищенными, поскольку уверенность в антидопинговой системе потеряна.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

«После того, как отчет Макларена был опубликован, я следил за различными решениями и их последствиями с глубокой озабоченностью.

Ситуация, в которой мы сейчас находимся, хаотична. Чистые спортсмены и любители спорта во всем мире потеряли уверенность в системе.

Пора встать и ясно заявить, что это должно прекратиться. Эта ситуация мне неприятна. Различные организации рискуют потерять всякое доверие.

И без доверия власти во всех странах будут задавать вопросы о том, как тратится финансирование. Властям необходимо верить в антидопинговую систему. Полностью прозрачную систему.

Будучи вице-президентом ВАДА, я инициирую независимый обзор процессов в антидопинговом сообществе.

Эти выводы должны быть основой того, как мы будем гарантировать защиту прав чистых спортсменов. Защита их прав — моя основная задача.

Пришло время действовать. Одни только слова не очистят спорт», — приводит Insiade The Games слова Хеллеланд.