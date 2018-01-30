Родченков: Перед Пекином-2008 все наши легкоатлеты были под допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДАдал интервью немецкому журналистуо допинговой программе России.

Фильм Хайо Зеппельта о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.

«Перед Пекином все было просто. Мы могли делать все, что хотели. Все наши легкоатлеты были под допингом.

Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили стратегию маскировки (имеются в виду пробирики). Мы контролировали все.

Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами. Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Родченкова.