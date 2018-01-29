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Олимпиада-2018
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    Первый канал покажет выступление россиян на Олимпиаде-2018

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    Российских спортсменов покажут на ТВ
    На фото:Российских спортсменов покажут на ТВ
    Первый канал будет транслировать соревнования Олимпиады-2018 в Пхенчхане, в которых будут участвовать спортсмены из России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

    Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигуристов, лыжников, конькобежцев, керлингистов и биатлонистов.

    «Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Корея)», — говорится в сообщении телеканала.

    Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России.

    Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

    Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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