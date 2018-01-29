Турнир для недопущенных на ОИ-2018 спортсменов пройдет в Сочи

На фото: Турнир для недопущенных на ОИ-2018 спортсменов пройдет в Сочи Архив LiveSport.Ru

Турнир для недопущенных на Игры-2018 в Пхенчхан российских спортсменов пройдет в Сочи, сообщают «Известия».

В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов.

Помимо россиян, на турнире примут участие иностранные спортсмены, которые не смогли отобраться в Пхенчхан-2018.

«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил о том, что его ведомство сейчас активно работает над деталями альтернативных соревнований.

Напомним, что приглашения в Пхенчхан получили 169 российских атлетов, полный состав делегации составит 340 человек.