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    Пихлер поедет в Пхенчхан-2018

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    Вольфганг Пихлер
    На фото:Вольфганг Пихлер
    Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сможет поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан, сообщает пресс-служба НОК Швеции.

    5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что тренеры, работавшие с уличенными в нарушении антидопинговых прав российскими спортсменами, не будут допущены к участию в Играх-2018.

    Под руководством Пихлера ранее работали российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр решением комиссии МОК Дениса Освальда, а их результаты на Играх-2014 в Сочи были аннулированы.

    Пихлер считает себя политической жертвой

    26 января МОК уведомил НОК Швеции об изменении правил допуска иностранных тренеров. Сообщается, что данное решение принято на основании расследования, которое ведется в отношении российских спортсменов. Некоторые тренеры, которые на данный момент работают не в России, имеют возможность поехать в Пхенчхан.

    «Я сообщил команде и Вольфгангу, что он может участвовать в Олимпийских играх, и что теперь мы возьмем его в качестве главного тренера нашей сборной», – заявил глава НОК Швеции Питер Рейнебо.

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