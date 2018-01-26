Пихлер поедет в Пхенчхан-2018

Тренер сборной Швеции по биатлонусможет поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан, сообщает пресс-служба НОК Швеции.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что тренеры, работавшие с уличенными в нарушении антидопинговых прав российскими спортсменами, не будут допущены к участию в Играх-2018.

Под руководством Пихлера ранее работали российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр решением комиссии МОК Дениса Освальда, а их результаты на Играх-2014 в Сочи были аннулированы.

Пихлер считает себя политической жертвой

26 января МОК уведомил НОК Швеции об изменении правил допуска иностранных тренеров. Сообщается, что данное решение принято на основании расследования, которое ведется в отношении российских спортсменов. Некоторые тренеры, которые на данный момент работают не в России, имеют возможность поехать в Пхенчхан.

«Я сообщил команде и Вольфгангу, что он может участвовать в Олимпийских играх, и что теперь мы возьмем его в качестве главного тренера нашей сборной», – заявил глава НОК Швеции Питер Рейнебо.