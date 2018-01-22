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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018

    Допинг Шорт-трек Сборная России
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    Виктор Ан
    На фото:Виктор Ан
    Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не будет допущен к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    «Ан отстранён от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Также не допущены его партнёры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

    До 2011 года Ан выступал за команду Южной Кореи, затем сменил гражданство на российское. Три из шести золотых наград спортсмена завоёваны на ОИ-2014 в Сочи, еще три — на Играх-2006 в Турине.

    Владимир Григорьев вместе с Аном выиграл золото Игр-2014 в эстафете. 21-летний Денис Айрапетян – двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2017, 2018) в эстафете.

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