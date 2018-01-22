Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянинне будет допущен к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Ан отстранён от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Также не допущены его партнёры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

До 2011 года Ан выступал за команду Южной Кореи, затем сменил гражданство на российское. Три из шести золотых наград спортсмена завоёваны на ОИ-2014 в Сочи, еще три — на Играх-2006 в Турине.

Владимир Григорьев вместе с Аном выиграл золото Игр-2014 в эстафете. 21-летний Денис Айрапетян – двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2017, 2018) в эстафете.