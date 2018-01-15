Восьмикратный олимпийский чемпион Бьерндален пропустит ОИ-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонистне примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Об этом сообщил один из руководителей Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребе.

«Результаты, показанные Уле Эйнаром Бьерндаленом на Кубке мира, недостаточно хороши. Он, к сожалению, не соответствовал критериям отбора», — цитирует Эвребе AFP.

На счету норвежца 13 олимпийских наград. Он принял участие в шести Олимпиадах подряд, начиная с 1994 года.

43-летний спортсмен не поднимался выше 18-го места в личных гонках в текущем сезоне.

На Играх в Пхенчхане выступят следующие норвежские биатлонисты: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн и Эрленн Бьентегор.