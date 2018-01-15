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Пхёнчхан. Олимпиада-2018
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    Восьмикратный олимпийский чемпион Бьерндален пропустит ОИ-2018

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    Уле Эйнар Бьерндален
    На фото:Уле Эйнар Бьерндален
    Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

    Об этом сообщил один из руководителей Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребе.

    «Результаты, показанные Уле Эйнаром Бьерндаленом на Кубке мира, недостаточно хороши. Он, к сожалению, не соответствовал критериям отбора», — цитирует Эвребе AFP.

    На счету норвежца 13 олимпийских наград. Он принял участие в шести Олимпиадах подряд, начиная с 1994 года.

    43-летний спортсмен не поднимался выше 18-го места в личных гонках в текущем сезоне.

    На Играх в Пхенчхане выступят следующие норвежские биатлонисты: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн и Эрленн Бьентегор.

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