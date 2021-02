Доминирование Норвегии, Франция без Фуркада и россияне без флага и гимна

Чемпионаты мира по биатлону проводятся ежегодно, за исключением олимпийских лет, а места их проведения выбираются, естественно, сильно заранее.

Так, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе в сентябре 2016 года ЧМ-2021 был отдан российскому городу Тюмень.

Что был потом все хорошо помнят: допинговый скандал в российском спорте, расследования комиссий WADA, антикоррупционное расследование деятельности бывшего президента IBU Андерса Бессеберга.

Не остались без внимания и заявления делегации Чехии, которые обвиняли руководство IBU и некоторых делегатов в получении взяток для голосования за Тюмень.

В конце 2017 года Союз биатлонистов России (СБР) был ограничен в правах из-за допинговых нарушений, что повлекло за собой лишение Тюмени права проведения ЧМ-2021, которое перешло словенской Поклюке, занявшей второе место во время голосования.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 10 по 21 февраля в местечке Поклюка в северо-западной части Словении, в 20 км от города Бред.

Биатлонный стадион «Триглав» находится на территории одноименного национального парка в Юлийских Альпах. Как раз на территории парка находится наивысшая точка Словении — гора Триглав (2864 метров над уровнем моря).

Биатлонная арена в Поклюке — вторая в международном календаре по высоте над уровнем моря (стрельбище расположено на отметке 1350 метров). Выше только Антхольц, где биатлонисты провели заключительный перед ЧМ-2021 этап Кубка мира.

Впервые этап Кубка мира Поклюка приняла в 1991 году. В 1998, 2001 и 2006 годах здесь проводились чемпионаты мира.

Правда, ЧМ-2006 состоял из единственной гонки — смешанной эстафеты, поскольку по правилам биатлона в год проведения Зимних Олимпийских игр чемпионат мира разыгрывается только в дисциплинах, не включённых в олимпийскую программу.

На турнире в 2021 году пройдут 12 гонок (из них восемь — индивидуальные, четыре — командные), в которых примут участие более 300 биатлонистов из 38 стран.

В программе: спринты, пасьюты, индивидуальные гонки, масс-старты, а также эстафеты — мужская, женская, смешанная, сингл-микст.

Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17:00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16:30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16:30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15:15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17:30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14:05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16:30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13:45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17:00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14:30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17:15. Мужчины. Масс-старт

🇬🇧 Snow groomers that will ensure the best preparation of the tracks are waiting. 🇸🇮Teptalniki, ki bodo poskrbeli za najboljšo mogočo pripravo prog, že čakajo. #PistenBully #PistenBully600Eplus #Kaessbohrer pic.twitter.com/Pf0aDmchVR

Обычно в феврале в этих местах днем чуть выше нуля, а ночью температура воздуха опускается до минус пяти. Возможны осадки в виде дождя и снега.

Специально к чемпионату мира трассу на знаменитом горном плато трансформировали до неузнаваемости, сделав ее предельно сложной для биатлонистов.

Устроители снабдили трассу крутыми поворотами с контруклонами, на ней много перепадов и длительных спусков с долгими выкатами.

На соревнованиях в Поклюке не будет болельщиков. Причина очевидна — пандемия коронавируса COVID-19, отменившая массу соревнований в 2020 году.

«Для приезда 500, 3500 и более зрителей были подготовлены разные сценарии. Однако из-за плохой эпидемиологической ситуации самые преданные фанаты биатлона не смогут присутствовать на гонках», — говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

Исключение может быть сделано для медиков. Таким образом организационный комитет мероприятия рассчитывает поблагодарить врачей за проделанную работу во время пандемии.

Обычным же болельщикам будет предоставлена возможность виртуально посетить турнир .

Во время гонок изображения болельщиков в онлайн-режиме будут выводиться на экраны, установленные на биатлонном стадионе в Поклюке. Один из них расположен напротив финишного створа.

Для виртуального участия в гонке болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте турнира до 18:00 мск предшествующего ей дня.

Еще одна интересная опция — «золотые бибы» : специальные нагрудники золотистого цвета для действующих чемпионов мира.

▪ More than 300 athletes from 38 countries

▪ Around 300 hours of live broadcast

▪ New golden bibs for defending champions

The IBU World Championships Biathlon 2021 in @BiatlonPokljuka are about to start.

Full Press release: https://t.co/k4z6fezY4l pic.twitter.com/UegrZcEMKm