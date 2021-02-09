Доминирование Норвегии, Франция без Фуркада и россияне без флага и гимна

В среду, 10 февраля, в Словении стартует чемпионат мира по биатлону, который продлится до 21 февраля. Будет разыграно 12 комплектов наград. Сборная России после наказания от WADA выступит там под названием RBU (Russian Biathlon Union), под флагом СБР и в новых комбинезонах — без национальной символики.

Поклюка вместо Тюмени

Чемпионаты мира по биатлону проводятся ежегодно, за исключением олимпийских лет, а места их проведения выбираются, естественно, сильно заранее.

Так, на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе в сентябре 2016 года ЧМ-2021 был отдан российскому городу Тюмень.

Что был потом все хорошо помнят: допинговый скандал в российском спорте, расследования комиссий WADA, антикоррупционное расследование деятельности бывшего президента IBU Андерса Бессеберга.

Не остались без внимания и заявления делегации Чехии, которые обвиняли руководство IBU и некоторых делегатов в получении взяток для голосования за Тюмень.

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В конце 2017 года Союз биатлонистов России (СБР) был ограничен в правах из-за допинговых нарушений, что повлекло за собой лишение Тюмени права проведения ЧМ-2021, которое перешло словенской Поклюке, занявшей второе место во время голосования.

Четвертый ЧМ для Поклюки

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 10 по 21 февраля в местечке Поклюка в северо-западной части Словении, в 20 км от города Бред.

Биатлонный стадион «Триглав» находится на территории одноименного национального парка в Юлийских Альпах. Как раз на территории парка находится наивысшая точка Словении — гора Триглав (2864 метров над уровнем моря).

Биатлонная арена в Поклюке — вторая в международном календаре по высоте над уровнем моря (стрельбище расположено на отметке 1350 метров). Выше только Антхольц, где биатлонисты провели заключительный перед ЧМ-2021 этап Кубка мира.

Впервые этап Кубка мира Поклюка приняла в 1991 году. В 1998, 2001 и 2006 годах здесь проводились чемпионаты мира.

Правда, ЧМ-2006 состоял из единственной гонки — смешанной эстафеты, поскольку по правилам биатлона в год проведения Зимних Олимпийских игр чемпионат мира разыгрывается только в дисциплинах, не включённых в олимпийскую программу.

На турнире в 2021 году пройдут 12 гонок (из них восемь — индивидуальные, четыре — командные), в которых примут участие более 300 биатлонистов из 38 стран.

В программе: спринты, пасьюты, индивидуальные гонки, масс-старты, а также эстафеты — мужская, женская, смешанная, сингл-микст.

Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17:00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16:30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16:30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15:15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17:30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14:05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16:30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13:45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17:00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14:30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17:15. Мужчины. Масс-старт

🇬🇧 Snow groomers that will ensure the best preparation of the tracks are waiting.

🇸🇮Teptalniki, ki bodo poskrbeli za najboljšo mogočo pripravo prog, že čakajo. #PistenBully #PistenBully600Eplus #Kaessbohrer pic.twitter.com/Pf0aDmchVR — Biathlon Pokljuka (@BiatlonPokljuka) February 5, 2021

Обычно в феврале в этих местах днем чуть выше нуля, а ночью температура воздуха опускается до минус пяти. Возможны осадки в виде дождя и снега.

Специально к чемпионату мира трассу на знаменитом горном плато трансформировали до неузнаваемости, сделав ее предельно сложной для биатлонистов.

Устроители снабдили трассу крутыми поворотами с контруклонами, на ней много перепадов и длительных спусков с долгими выкатами.

Дождались! Уже завтра стартует чемпионат мира по биатлону. Отправляйте расписание друзьям 🇷🇺👏 pic.twitter.com/mslcfNoeZs — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

Что с коронавирусом?

На соревнованиях в Поклюке не будет болельщиков. Причина очевидна — пандемия коронавируса COVID-19, отменившая массу соревнований в 2020 году.

«Для приезда 500, 3500 и более зрителей были подготовлены разные сценарии. Однако из-за плохой эпидемиологической ситуации самые преданные фанаты биатлона не смогут присутствовать на гонках», — говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

Исключение может быть сделано для медиков. Таким образом организационный комитет мероприятия рассчитывает поблагодарить врачей за проделанную работу во время пандемии.

Обычным же болельщикам будет предоставлена возможность виртуально посетить турнир .

Во время гонок изображения болельщиков в онлайн-режиме будут выводиться на экраны, установленные на биатлонном стадионе в Поклюке. Один из них расположен напротив финишного створа.

Для виртуального участия в гонке болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте турнира до 18:00 мск предшествующего ей дня.

Еще одна интересная опция — «золотые бибы» : специальные нагрудники золотистого цвета для действующих чемпионов мира.

▪ More than 300 athletes from 38 countries

▪ Around 300 hours of live broadcast

▪ New golden bibs for defending champions

The IBU World Championships Biathlon 2021 in @BiatlonPokljuka are about to start.

Full Press release: https://t.co/k4z6fezY4l pic.twitter.com/UegrZcEMKm — IBU (@biathlonworld) February 9, 2021

Это нововведение призвано улучшить качество трансляций: раз фанаты не допускаются на трибуны, они хотя бы смогут следить за главными героями.

Такой нагрудник достанется и российскому биатлонисту Александру Логинову, который является действующим чемпионом мира в спринте.

Сборная России

Заявка сборной России была сформирована по решению тренерского штаба с учетом выступления спортсменов на этапах Кубка мира, Кубка IBU и чемпионате Европы. В состав российской команды вошли:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили

Александр Логинов на прошлогоднем турнире стал чемпионом мира, в этом году успел одержать личную победу, да и вообще тащит за собой российскую команду не первый год.

Матвей Елисеев может приятно удивить в спринте, а если будет в оптимальной форме — и в индивидуальной гонке. Если конечно рассчитает силы так, чтобы их хватало на финишный круг.

Эдуард Латыпов в этом сезоне начинает реализовывать свой потенциал и оправдывать авансы, которые ему выдавал тренерский штаб сборной. По скорости на лыжне Латыпов — лучший в сборной и может побороться за медали в личных гонках.

Шансы Антона Бабикова, Евгения Гараничева и Карима Халили на медали в личных гонках мизерные. По сути они приехали в Поклюку, чтобы проявить себя в одной гонке — эстафете.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

У женщин в лидерах идет Светлана Миронова, которая будет претендовать на медаль в каждой гонке чемпионата мира. У нее хороший потенциал: в двух последних масс-стартах на этапах Кубка мира россиянка могла выигрывать золото, если бы не обидные промахи на заключительном рубеже.

Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова добились победы в эстафете в Антхольце и могут рассчитывать на медали в Поклюке, если не подкачает стрельба — с ходом у россиянок все в порядке.

Шансы на успех у Ирины Казакевич и Ларисы Куклиной куда скромнее. Лариса была лучшей из россиянок на недавнем чемпионате Европы, но сборная России в целом выступила на турнире очень плохо.

В мужском спринте россияне смогут выставить пять спортсменов (у Александра Логинова личная квота как у действующего чемпиона мира), в женском — четыре биатлонистки.

В гонку преследования попадут участники спринта, занявшие места в топ-60.

В мужской индивидуалке россияне смогут выставить четырех биатлонистов, в женской — четыре спортсменки.

30 участников масс-старта будут отбираться по рейтингу Кубка мира и дополнительным показателям.

В смешанной эстафете выступят двое мужчин и двое женщин, в классической эстафете — по четыре спортсмена каждого пола, в одиночной смешанной эстафете — один мужчина и одна женщина.

Предварительный состав сборной России на смешанную эстафету: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Этот квартет уже приносил сборной России золото в смешанной эстафете Оберхофа (5-й этап Кубка мира). Выиграв золото, сборная России прервала антирекордную серию на этапах КМ.

Россия — без флага и гимна

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом.

Вместо него используется модифицированный монотонный флаг СБР. На форме российских спортсменов и персонала сборной не должно быть флага или российской символики, но могут присутствовать цвета российского флага. Нельзя использовать название «Союз биатлонистов России», возможно только сокращение СБР.

Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

В графике во время телевизионных трансляций российские биатлонисты будут представлены под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).

Рядом с аббревиатурой вместо национального флага будет указан монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР).

Российский гимн не используется во время церемоний награждения. В случае побед российских спортсменов будет играть гимн IBU.

Отмечается, что в случае публикации российской символики в социальных сетях спортсменов членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Норвегия — главный фаворит

Главные фавориты, вот уже который год, конечно же, норвежцы, доминирующие в Кубке мира, где в текущем сезоне они выиграли 48 медалей разного достоинства, из которых 21 была золотой

Четыре представителя этой страны — в десятке общего зачета у мужчин. Плюс две норвежские биатлонистки ведут борьбу за Большой хрустальный глобус.

Лидеры Кубка мира-2020/21:

Общий зачет — Йоханнес Бе (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Спринтерские гонки — Йохеннес Бе (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонки преследования — Стурла Легрейд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)

Индивидуальные гонки — Стурла Легрейд (Норвегия), Доротея Вирер (Италия)

Масс-старты — Тарьей Бе (Норвегия), Жюли Симон (Франция)

Классические эстафеты — мужская сборная Норвегии, женская сборная Германии

Смешанные эстафеты — сборная Франции

Господство Норвегии на чемпионатах мира по биатлону установилось в прошлом сезоне: 12 наград в общем медальном зачёте.

До этого ни на одном из пяти предыдущих ЧМ норвежцы больше девяти медалей не брали. В этом году от них ждут не менее десяти наград.

Заявка Норвегии

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Сьястад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Хольм Легрейд

Женщины: Тирил Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Олсбю Рейселанд, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд

Главная звезда — Йоханнес Бе, собравший на прошлогоднем чемпионате мира в Антхольце половину медального урожая своей страны (три золота и три серебра).

Главный конкурент лидера норвежской сборной — его соотечественник, 23-летний Струла Лагрейд, который поджимает Йоханнеса в тотале (645 очков против 709). В этом сезоне к нему пришли победы — 5 золотых медалей на этапах КМ, из них 4 — индивидуальные гонки.

Тарьей Бё, Йоханнес Дале и Ветле Шостад Кристиансен способны вырывать победы в каждой гонке, в том числе и классической эстафете.

Франция навяжет борьбу

Единственные, кто могут навязать борьбу норвежцам — французы, даже несмотря на отсутствие Мартена Фуркада, завершившего карьеру в прошлом марте.

У сборной Франции 20 медалей на этапах Кубка мира этого сезона (шесть золотых), у Швеции тоже 20 (пять золотых).

Заявка Франции:

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоя Шевалье, Анаис Шевалье, Жюли Симон

Выделим опытного Кантена Фийон Майе и молодого Эмильена Жаклена. Мощную форму в этом сезоне демонстрирует Лукас Хофер, Мартин Понсилуома и Арнд Пайффер.

25-летний Жаклен — действующий чемпион мира в пасьюте, который неоднократно доказывал свое превосходство в скорости над Йоханнесом Бё. Точность стрельбы из положения лежа — 91%.

Действующими чемпионами мира, победившими в 2020 году в итальянской Андерсельве, являются:



Спринт — Александр Логинов (Россия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Пасьют — Эмильев Жаклен (Франция), Доретея Вирер (Италия)

Индивидуалка — Мартен Фуркад (Франция), Доретея Вирер (Италия)

Масс-старт — Йоханнес Бе (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Эстафета — мужская сборная Франции, женская сборная Норвегии

Смешанная эстафета — сборная Норвегии

Сингл-микст — сборная Норвегии

Что у женщин?

В сезоне-2020/2021 между норвежками Марте Олсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф, а также шведкой Ханной Эберг ведется ожесточенная борьба в общем зачете Кубка мира. Не менее драматичной будет и борьба на ЧМ.

Олсбю-Ройселанн — триумфатор прошлогоднего Антхольца, где она завоевала 5 золотых и 2 бронзовые медали. Неудивительно, что норвежка была признана лучшей спортсменкой 2020 года по версии французского издания L'Equipe.

Тириль Экхофф может хорошо отстреляться (83% точности на стойке), а ее скорость — на 5% выше, чем у средней участницы чемпионата мира.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Ханна Эберг любит побеждать на крупных турнирах, завоевав 6 медалей за последние 3 года.

Не стоит списывать со счетов опытную Доротею Вирер, которая трижды становилась чемпионкой мира.

Интересно будет следить за австрийкой Лизой-Терезой Хаузер, которая набрала мощную форму и имеет все шансы впервые стать призером чемпионата мира.

Отличный сезон демонстрирует белоруска Динара Алимбекова. Внимания заслуживают мощные Дениз Херманн (Германия) и Жюстин Бреза (Франция).

Где смотреть?

Первый канал и «Матч ТВ» поделили трансляции чемпионата мира по биатлону. Шесть гонок, включая смешанную и женскую эстафету, покажет телеканал «Матч ТВ».

Расписание трансляций ЧМ-2021 по биатлону на «Матч ТВ»

10 февраля 16:35 Смешанная эстафета

12 февраля 16:15 Спринт. Мужчины

13 февраля 16:20 Спринт. Женщины

16 февраля 13:45 Индивидуальная гонка. Женщины

17 февраля 16:15 Индивидуальная гонка. Мужчины

20 февраля 13:25 Эстафета. Женщины

Первый канал также планирует организовать трансляции из Поклюки, — обе гонки преследования, и эстафету.

Расписание трансляций ЧМ-2021 по биатлону на Первом канале

14 февраля, воскресенье. 15:15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17:30. Женщины. Гонка преследования

20 февраля, суббота. 17:00. Мужчины. Эстафета

Грядущий чемпионат мира по биатлону можно будет увидеть и на канале Eurosport, который покажет все гонки.