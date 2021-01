Трехкратный чемпион Bellatorдебютировал в UFC, нокаутировав Дэна Хукера. Бой закончился в первом раунде после мощного оверхенда дебютанта.

После этого боец дал заводное интервью и вызвал на бой топовых бойцов легкого дивизиона промоушена.

«Конор Макгрегор, сюрприз-сюрприз. Новый король в легком весе. Порье, твое время подошло к концу. И Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся», — заявил Чендлер.

«SEE YOU AT THE TOP!» #UFC257 pic.twitter.com/LWmkm2b0A7