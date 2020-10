Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29 победы в UFC

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы в бою за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) объявил о том, что завершает карьеру.

«Это был мой последний бой, без отца я ни за что не вернусь», — сказал Хабиб после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Хабиб в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

32-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC