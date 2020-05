Родченков выпустит автобиографию «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»

Бывший глава московской антидопинговой лабораториивыпустит автобиографическую книгу.

Книга получила название «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» (The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Putin’s Secret Doping Empire).

«Эта книга расскажет полную историю, которая стоит за оскароносным фильмом Брайана Фогеля "Икар". Эта история до сих пор шокирует и очаровывает весь мир.

Начиная с детства и взросления автора в стране за железным занавесом, до его первого столкновения с допингом в 22-летнем возрасте в качестве молодого спортсмена и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР.

Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», — говорится в аннотации к книге.

Книга выйдет 30 мая и будет состоять из 320 страниц. Уже сейчас ее можно купить на сайте издателя за 20 фунтов стерлингов (примерно 1800 рублей).

Отметим, что изначально книга называлась «Протокол: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Родченков был уволен с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после расследования комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

В январе 2016 года Родченков уехал в США, где дал интервью о российском допинге. На его основании был составлен отчет Ричарда Макларена. 0