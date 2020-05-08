КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м
  • 16:41
    • IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020
  • 20:51
    • ФИФА не возражает, если федерации откажутся от системы VAR
  • 20:42
    • Защитник «Атлетико» заразился коронавирусом
  • 20:24
    • Родченков выпустит автобиографию «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»
  • 20:00
    • Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД
    Все новости спорта

    Родченков выпустит автобиографию «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу.

    Григорий Родченков
    Григорий Родченков

    Книга получила название «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» (The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Putin’s Secret Doping Empire).

    «Эта книга расскажет полную историю, которая стоит за оскароносным фильмом Брайана Фогеля "Икар". Эта история до сих пор шокирует и очаровывает весь мир.

    Начиная с детства и взросления автора в стране за железным занавесом, до его первого столкновения с допингом в 22-летнем возрасте в качестве молодого спортсмена и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР.

    Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», — говорится в аннотации к книге.

    Книга выйдет 30 мая и будет состоять из 320 страниц. Уже сейчас ее можно купить на сайте издателя за 20 фунтов стерлингов (примерно 1800 рублей).

    Отметим, что изначально книга называлась «Протокол: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

    Родченков был уволен с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после расследования комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

    В январе 2016 года Родченков уехал в США, где дал интервью о российском допинге. На его основании был составлен отчет Ричарда Макларена. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • Послезавтра в 07:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сыграют лидеры чемпионата Туркменистана?
  • «Ашхабад» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Продолжит ли «Торпедо-БелАЗ» борьбу за первое место в чемпионате?
  • «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Викингур» привезет три очка из Аргира?
  • «АБ Аргир» — «Викингур». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» Футбол Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»Некоторые чемпионаты наконец-то начали делать маленькие шажки к возобновлению, но пока этого не произошло, ностальгируем о былом Вчера в 16:120
  • 17:07
    • В «Монако» рассчитывают на Головина в следующем сезоне
  • 16:55
    • Песонен стал новичком «Металлурга»
  • 15:53
    • Московское «Динамо» подписало двукратного чемпиона мира Линдберга
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? Вчера в 04:300
  • Экспресс дня

  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • 3.91
    •
  • 21:34
    • Романов намерен прибавить в физической составляющей
  • 21:16
    • Футболисты «Сельты» возобновят тренировки 11 мая
  • 21:00
    • Сульшер: Мы не можем принуждать тех игроков, кто морально не готов играть
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем 06/05/2020 в 13:580
  • 15:41
    • Рангник не исключил вариант с приходом в «Милан»
  • 16:26
    • «Монреаль» согласовал контракт с Романовым
  • 16:10
    • В испанской Примере разрешили проводить пять замен
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гвангю — Соннам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон