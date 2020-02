Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ, у

Россиянкавыиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

Второе место заняла норвежка Аасне Скреде. Третье — болгарка Милена Тодорова.

Для России это пятое золото на чемпионате мира. Отметим, что ранее Шевченко выиграла спринтерскую гонку.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира

Юниорки. Гонка преследования, 10 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.45,7 (0 штрафных кругов)

2. Аасне Скреде (Норвегия) — отставание 15,0 (1)

3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (2)...

10. Анастасия Халиуллина (Россия) — 2.19,5 (3)...

45. Алина Кудисова (Россия) — 6.17,9 (7)

Shevchenko 🇷🇺 wins and has the time to take the 🇷🇺 flag. 🥈 for Skrede 🇧🇻, Todorova 🇧🇬 takes 🥉

