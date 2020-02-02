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    Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ, у

    Прочие Биатлон
    Россиянка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

    Анастасия Шевченко
    Анастасия Шевченко

    Второе место заняла норвежка Аасне Скреде. Третье — болгарка Милена Тодорова.

    Для России это пятое золото на чемпионате мира. Отметим, что ранее Шевченко выиграла спринтерскую гонку.

    Биатлон. Юниорский чемпионат мира
    Юниорки. Гонка преследования, 10 км

    1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.45,7 (0 штрафных кругов)
    2. Аасне Скреде (Норвегия) — отставание 15,0 (1)
    3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (2)...
    10. Анастасия Халиуллина (Россия) — 2.19,5 (3)...
    45. Алина Кудисова (Россия) — 6.17,9 (7)

    У мужчин первым к финишу пришел немец Данило Райтмюллер. Допустив три промаха он преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут и 34,2 секунды.

    Российский биатлонист Саид Каримулла Халили с пятью неточными выстрелами проиграл немцу всего лишь шесть десятых секунды.

    Бронза досталась словенцу Алексу Цисару, который с одним промахом проиграл Райтмюллеру 1,2 секунды.

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