Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ, у

Второе место заняла норвежка Аасне Скреде. Третье — болгарка Милена Тодорова.
Для России это пятое золото на чемпионате мира. Отметим, что ранее Шевченко выиграла спринтерскую гонку.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира
Юниорки. Гонка преследования, 10 км
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.45,7 (0 штрафных кругов)
2. Аасне Скреде (Норвегия) — отставание 15,0 (1)
3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (2)...
10. Анастасия Халиуллина (Россия) — 2.19,5 (3)...
45. Алина Кудисова (Россия) — 6.17,9 (7)
Shevchenko 🇷🇺 wins and has the time to take the 🇷🇺 flag. 🥈 for Skrede 🇧🇻, Todorova 🇧🇬 takes 🥉— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020
__#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/9yLteGoz7a
У мужчин первым к финишу пришел немец Данило Райтмюллер. Допустив три промаха он преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут и 34,2 секунды.
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили с пятью неточными выстрелами проиграл немцу всего лишь шесть десятых секунды.
Бронза досталась словенцу Алексу Цисару, который с одним промахом проиграл Райтмюллеру 1,2 секунды.
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++ Lenzerheide 2020 | Junior Men Pursuit ++— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020
🥇🇩🇪 Riethmueller
🥈🇷🇺 Khalili (+0.6 sec.)
🥉🇸🇮 Cisar (+1.2 sec.)
___#Lenzerheide2020 #YJWCH20
📸: @1artistream pic.twitter.com/BzrWDXAz1Q