Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ, у

Россиянкавыиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

Анастасия Шевченко twitter.com/IBU_Junior 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Второе место заняла норвежка Аасне Скреде. Третье — болгарка Милена Тодорова.

Для России это пятое золото на чемпионате мира. Отметим, что ранее Шевченко выиграла спринтерскую гонку.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира

Юниорки. Гонка преследования, 10 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.45,7 (0 штрафных кругов)

2. Аасне Скреде (Норвегия) — отставание 15,0 (1)

3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (2)...

10. Анастасия Халиуллина (Россия) — 2.19,5 (3)...

45. Алина Кудисова (Россия) — 6.17,9 (7)

Shevchenko 🇷🇺 wins and has the time to take the 🇷🇺 flag. 🥈 for Skrede 🇧🇻, Todorova 🇧🇬 takes 🥉

__#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/9yLteGoz7a — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020

У мужчин первым к финишу пришел немец Данило Райтмюллер. Допустив три промаха он преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут и 34,2 секунды.

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили с пятью неточными выстрелами проиграл немцу всего лишь шесть десятых секунды.

Бронза досталась словенцу Алексу Цисару, который с одним промахом проиграл Райтмюллеру 1,2 секунды.

