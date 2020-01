ВФЛА грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики, в котором говорится о возможном исключении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В заявлении указано, что представители AIU не видят причин для возобновления выдачи разрешения российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Учитывая серьезность обвинений против ВФЛА, рекомендуется продолжить приостановку выдачи нейтрального статуса до определения всех обвинений.

Авторы заявления считают, что нужно учитывать полное отсутсвие раскаяния российской стороны в предыдущих нарушениях, что и повлияло на повторение этой ситуации.

В связи с этим в органе предлагают применить самые строгие санкции, вплоть до полного исключения ВФЛА из World Athletics (Международной федерации легкой атлетики), а также наложить на организацию существенный штраф и возмещение расходов на расследование дела.

Напомним, что 21 ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации.

Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Коллегия органа ссылается на дело Лысенко в своем заявлении.

Из-за приостановки выдачи разрешения выступать в нейтральном статусе у россиян минимальные шансы на зимнем чемпионате мира в китайском Нанкине 13 марта.

The AIU Board refers charges issued against RusAF in the Lysenko case to @WorldAthletics & recommends maintaining suspension of the Neutral Athletes process until the matter is determined &, if the charges are upheld, to consider the expulsion of RusAF. https://t.co/6YlhDEdAYx pic.twitter.com/PKYBYoUFgw