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    ВФЛА грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовал заявление по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики, в котором говорится о возможном исключении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Дмитрий Шляхтин
    Дмитрий Шляхтин

    В заявлении указано, что представители AIU не видят причин для возобновления выдачи разрешения российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Учитывая серьезность обвинений против ВФЛА, рекомендуется продолжить приостановку выдачи нейтрального статуса до определения всех обвинений.

    Авторы заявления считают, что нужно учитывать полное отсутсвие раскаяния российской стороны в предыдущих нарушениях, что и повлияло на повторение этой ситуации.

    В связи с этим в органе предлагают применить самые строгие санкции, вплоть до полного исключения ВФЛА из World Athletics (Международной федерации легкой атлетики), а также наложить на организацию существенный штраф и возмещение расходов на расследование дела.

    Напомним, что 21 ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации.

    Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Коллегия органа ссылается на дело Лысенко в своем заявлении.

    Из-за приостановки выдачи разрешения выступать в нейтральном статусе у россиян минимальные шансы на зимнем чемпионате мира в китайском Нанкине 13 марта.

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