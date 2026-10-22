СКА набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами занимает аналогичную позицию в турнирной таблице Востока.

Эта победа стала первой для Андрея Разина на посту главного тренера СКА, возглавившего команду 18 октября.

Дублем в составе победителей отметился Василий Глотов (12', 15'), по разу отличились Амир Нугманов (3'), Рокко Гримальди (17'), Валентин Зыков (21') и Василий Атанасов (52'). У гостей шайбы забросили Егор Коршков (4'), Сергей Попов (4') и Антон Косолапов (8').

СКА на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:3.

2.65

Прогнозы•Завтра 19:00 «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка Смогут ли «бело-голубые» наконец-то прийти в себя?

Хоккей• Сегодня 21:58 «Сочи» — «Динамо Минск»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей• Сегодня 19:13 «Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей• Вчера 21:49 «Спартак» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей• Вчера 21:28 «Ак Барс» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей• 19/10/2026 08:31 Неделя КХЛ: Разин возглавил СКА, Ларионов — без клуба, историческая победа «Лады», первый хет-трик Маклауда

Хоккей• 18/10/2026 20:19 Разин вместо Ларионова: как решения «Металлурга» и СКА перевернули сезон в КХЛ

Хоккей• 18/10/2026 15:58 Обрусели: защитник ЦСКА, форвард «Спартака» и ещё 3 легионера из КХЛ, ставших россиянами

Хоккей• 15/10/2026 14:48 Берегите здоровье: Шестёркин и ещё 5 россиян, получивших травму на старте сезона НХЛ

Хоккей• 12/10/2026 08:32 Неделя КХЛ: первая отставка в сезоне, отстранение Разина, серия «Северстали», 50+ голов «Барыса»

Выбор читателей

Футбол• 16/10/2026 11:40 Конте в «МЮ», Симеоне в «Арсенале», а Уокер в «Ман Сити»: сеанс безответственных предсказаний о будущем тренеров АПЛ

Футбол• 18/10/2026 19:49 «Динамо» — лидер РПЛ! Тороп ошибся, а Фернандес и Окишор добили ЦСКА

Футбол• 17/10/2026 23:33 Кордоба спас «Краснодар» в концовке! «Локо» вёл в два мяча и не удержал победу

Бои• 15/10/2026 14:09 Молодой лев побьет старого: 5 причин, почему Евлоев победит Волкановски

Бои• 20/10/2026 16:30 Не пожал руку Дане Уайту и упал лицом вниз. Бакли навсегда покинул чемпионскую гонку UFC

Самое интересное

Футбол• 22/07/2026 10:28 Величие Испании, гениальный Месси, американизация футбола и еще шесть сюжетов: каким останется в истории ЧМ-2026

Футбол• 22/07/2026 04:11 117 млн против 116 млн: Переход Роджерса — это риск, а Андерсона — нет

Футбол• 21/07/2026 20:49 В лучах славы. Де ла Фуэнте, Месси, Беллингем и еще 4 главных героя ЧМ-2026

Футбол• 21/07/2026 03:52 Испания — достойный чемпион: это победа системы над безумием