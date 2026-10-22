СКА на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:3.
Дублем в составе победителей отметился Василий Глотов (12', 15'), по разу отличились Амир Нугманов (3'), Рокко Гримальди (17'), Валентин Зыков (21') и Василий Атанасов (52'). У гостей шайбы забросили Егор Коршков (4'), Сергей Попов (4') и Антон Косолапов (8').
Эта победа стала первой для Андрея Разина на посту главного тренера СКА, возглавившего команду 18 октября.
СКА набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами занимает аналогичную позицию в турнирной таблице Востока.