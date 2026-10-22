Тольяттинская «Лада» и челябинский «Трактор» выполнили двусторонний обмен хоккеистами.

Андрей Чивилёв globallookpress.com

Из «Лады» в «Трактор» перебрался форвард Андрей Чивилёв, а в обратном направлении последовали нападающие Алексей Рыкманов и Вадим Шавеко. Также «Лада» дополнительно получила денежную компенсацию.

Всего в этом сезоне 26‑летний Чивилёв провёл 17 матчей и набрал 10 (4+6) очков. Также в его карьере были «Нефтехимик», СКА и «Витязь».

На счету 22‑летнего Рыкманова — 69 матчей в КХЛ и 7 (2+5) очков. Шавеко ранее играл только в ВХЛ.