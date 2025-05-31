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    Орлов: Мне хочется остаться в «Каролине»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметил, что он надеется отстаться в клубе. Соглашение Орлова с «Харрикейнз» истекает 1 июля 2025 года.

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    «Когда ты проводишь два года на одном месте, ты чувствуешь себя комфортно, поэтому, конечно, мне хочется остаться. Особенно после того, как я однажды переехал (из "Вашингтон Кэпиталз").

    Это непросто. Трудно знакомиться с новыми товарищами по команде, с новой системой. Это как‑то меняет твою жизнь. А мне хочется не беспокоиться об этом и чувствовать себя комфортно», — приводит слова Орлова пресс‑служба НХЛ.

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    У Орлова 28 (6+22) очков в 76 матчах минувшей регулярки и 4 (0+4) — в плей-офф, где «Каролина» дошла до полуфинала.

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