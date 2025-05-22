Агент Радулова прокомментировал новости о переходе игрока в СКА

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего, отреагировал на новости о возможном переходе своего клиента в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Радулов Фото: ХК «Локомотив»

«Только вчера завершился финал Кубка Гагарина, по итогам которого Радулов был удостоен звания MVP турнира. Давайте мы дадим Александру Валерьевичу пару дней отдохнуть, а потом вы всё узнаете. До 31 мая 2025 года у него действует контракт с "Локомотивом", а дальше мы будем разговаривать и принимать совместное решение», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

38-летний спортсмен выиграл Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом» и стал MVP плей-офф турнира. На счету Радулова 16 (7+9) очков за 21 встречу.