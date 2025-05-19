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    Бобровский: «Каролина» — отличная команда. Они играют жестко

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    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе в седьмом матче серии с «Торонто» (6:1).
       
    «Я придерживался своей игры и пытался дать себе наилучший шанс остановить шайбу и посмотреть, что произойдёт. Было несколько опасных моментов, но я думаю, что ребята не позволили сопернику создать многое.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Каждая серия приносит различные испытания. Очевидно, у нас отличная команда, в которой много опытных и трудолюбивых ребят, больших и крепких. Всегда весело быть частью этой команды. Нас ждёт ещё один хороший вызов. "Каролина" — отличная команда. Они играют жёстко», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

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    «Флорида» в полуфинале плей-офф сразится с «Каролиной».

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