Обладатель Кубка Стэнли Савар заявил о завершении карьеры

34-летний защитникофициально завершил карьеру в НХЛ после вылетаиз первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«Монреаль» уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1-4 в серии. О своём решении Савар объявил ещё в апреле, подчеркнув, что это его 14-й и последний сезон в лиге.

За свою карьеру Савар провёл 870 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 242 (54+188) очка и сыграл ещё 62 матча в плей-офф, где отметился 17 баллами.

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Основную часть карьеры он провёл в «Коламбус Блю Джекетс», затем стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2021 году, а последние четыре сезона выступал за «Монреаль».