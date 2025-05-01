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    Обладатель Кубка Стэнли Савар заявил о завершении карьеры

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    34-летний защитник Дэвид Савар официально завершил карьеру в НХЛ после вылета «Монреаль Канадиенс» из первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

    Дэвид Савар
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    Дэвид Савар

    «Монреаль» уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1-4 в серии. О своём решении Савар объявил ещё в апреле, подчеркнув, что это его 14-й и последний сезон в лиге.

    За свою карьеру Савар провёл 870 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 242 (54+188) очка и сыграл ещё 62 матча в плей-офф, где отметился 17 баллами.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Основную часть карьеры он провёл в «Коламбус Блю Джекетс», затем стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2021 году, а последние четыре сезона выступал за «Монреаль».

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