Свечников: Я очень много хорошего слышал о Никишине

Нападающий «Каролины»высказал свое мнение по поводу подписания его клубом защитника

«Не то чтобы я много следил за Никишиным, потому что я был здесь, и трудно смотреть КХЛ, но я слышал много хорошего о нем. Он уже отлично выглядит, не паникует, старается просто играть спокойно. Я думаю, что он физически крепкий парень, который сокрушает людей на площадке.

И для своих размеров он очень хорошо двигается и очень хорошо обращается с шайбой. Это будет захватывающее время, и я думаю, что он будет очень хорош», —цитирует пресс-служба клуба слова Свечникова.

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11 апреля «Каролина» подписала двухлетний контракт с 23-летним Никишиным. Сейчас он уже находится в расположении нового клуба. В КХЛ защитник выступал за СКА.