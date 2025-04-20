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    Свечников: Я очень много хорошего слышал о Никишине

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз КХЛ СКА
    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников высказал свое мнение по поводу подписания его клубом защитника Александра Никишина.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Не то чтобы я много следил за Никишиным, потому что я был здесь, и трудно смотреть КХЛ, но я слышал много хорошего о нем. Он уже отлично выглядит, не паникует, старается просто играть спокойно. Я думаю, что он физически крепкий парень, который сокрушает людей на площадке.

    И для своих размеров он очень хорошо двигается и очень хорошо обращается с шайбой. Это будет захватывающее время, и я думаю, что он будет очень хорош», —цитирует пресс-служба клуба слова Свечникова.

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    11 апреля «Каролина» подписала двухлетний контракт с 23-летним Никишиным. Сейчас он уже находится в расположении нового клуба. В КХЛ защитник выступал за СКА.

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