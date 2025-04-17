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    Жамнов: Важно понимать, что на кону многое

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    Вспомнили ли прошлую игру после первого периода? В перерыве обсуждали это. Во втором периоде затушили эмоции. Мы сделали свое дело, но надо убирать их, когда играем так, ведя в счете 3:0. Мы тренируем большинство, работаем в этом направлении. В плей‑офф спецбригады многое решают.

    Состояние Вишневского? Он боевая единица, но пока помочь на льду не может, поэтому присутствовал на тренерском мостике. Пока не могу сказать сроки его возвращения. Но ближайшую игру‑две пропустит.

    Не сказал бы, что у нас команда с опытом плей‑офф и он приходит не сразу. Мы работаем над этим. «Салават» — быстрая команда и иногда бывает, что игроки за ними не успевают, происходят задержки. Важно понимать, что на кону многое«, — цитирует Жамнова "Матч ТВ".

    Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Уфе. Счет в серии — 3:1 в пользу "Спартака".

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