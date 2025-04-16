Фетисов: Что получил наш хоккей за отъезд Демидова?

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением по поводу переходаиз

«У меня вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал. Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

19-летний нападающий дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго» (3:4 Б), в котором отметился голом и результативной передачей.

Контракт Демидова со СКА был действителен до 31 мая 2025 года, но стороны досрочно расторгли соглашение по обоюдному согласию, что позволило хоккеисту перебраться по другую сторону океана.