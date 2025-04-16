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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Фетисов: Что получил наш хоккей за отъезд Демидова?

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс КХЛ СКА
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением по поводу перехода Ивана Демидова из СКА в «Монреаль».

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «У меня вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал. Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

    19-летний нападающий дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго» (3:4 Б), в котором отметился голом и результативной передачей.

    Контракт Демидова со СКА был действителен до 31 мая 2025 года, но стороны досрочно расторгли соглашение по обоюдному согласию, что позволило хоккеисту перебраться по другую сторону океана.

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