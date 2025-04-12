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    «Филадельфия» победила «Айлендерс» по буллитам

    «Филадельфия» — «Айлендерс»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс
    «Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ оказалась сильнее «Айлендерс» — 4:3 после серии буллитов.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    В составе победителей в основное время заброшенными шайбами отметились Тайсон Ферстер (24' и 50') и Джейкоб Пеллетье на 45-й минуте.

    У проигравших голами отметились Андрес Ли (31'), Ноа Добсон (45') и Бо Хорват (59').

    В серии буллитов победная шайба на счету нападающего «летчиков» Бобби Бринка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы Форстер — 23 (бол., Кутюрье, Мичков), 23:28 — 1:0. Ли — 29 (бол., Добсон, Деанджело), 30:54 — 1:1. Добсон — 10 (Хорват, Мэйфилд), 37:58 — 1:2. Пеллетье — 7 (Типпетт, Пелинг), 44:29 — 2:2. Форстер — 24 (Типпетт, Кэйтс), 50:34 — 3:2. Хорват — 27 (Деанджело, Ли), 58:59 — 3:3. Бринк, 65:00 (буллит) — 4:3Вратари Эрссон — ХегбергШтраф 8 — 8Броски 22 (8+4+9+1) — 40 (12+14+11+3)

    Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей и стал первым новичком «Флайерз» после Микаэля Ренберга (сезон‑1993/94), кому удалось добраться до отметки в 60 очков за один регулярный чемпионат. На счету Ренберга было 82 балла по системе «гол+пас».

    На счету 20-летнего форварда 24 гола и 36 голевых передач.

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